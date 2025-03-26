Суд встал на сторону Елены Степаненко в вопросе передачи ей наследства дизайнера Маголы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 21 0

Суд признал законной передачу юмористке Степаненко наследства дизайнера Маголы

Хамовнический суд признал законным передачу наследства

Фото: Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Пытающиеся оспорить завещание родственники умершей остались ни с чем.

Хамовнический суд признал законным наследство, переданное юмористке Елене Степаненко дизайнером Натальи Маголы, умершей в 2022 году. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Степаненко унаследовала от Маголы две квартиры в престижном жилом комплексе в Сочи, парковочное место и коллекцию антиквариата.

Родные покойной заявили, что дизайнер подписала документы под давлением, и обратились в суд. Однако проведенная экспертиза установила, что Наталья Магола была в здравом уме при составлении завещания.

Суд, заслушав все стороны, отказал истцам, оставив наследство в руках юмористки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Евгений Петросян подал в суд на старшую дочь. 79-летний юморист требовал выписать свою старшую дочь, 56-летнюю Викторину, из московской квартиры. Речь идет о 34 квадратных метрах на Ростовской набережной в Москве. Стоимость жилплощади — около 20 миллионов рублей. Юморист в свое время долго не мог поделить ее с бывшей женой Еленой Степаненко.

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