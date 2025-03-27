Пугающий фанатизм: Егор Крид пожаловался на сталкинг

Одна из поклонниц постоянно преследует знаменитого артиста по всему миру.

Певец Егор Крид пожаловался на поклонниц, которые порой переходят грань дозволенного и из трепетных воздыхательниц превращаются в продуманных сталкеров. Одна из них отличается особой назойливостью и прозорливостью. О ней артист рассказал журналистам Общественной службы новостей. Однажды эта девушка пыталась ворваться в гостиничный номер кумира.

Как отметил Егор Крид, чтобы избегать нежелательных столкновений с фанатками, ему часто приходится маскироваться. Нетипичные образы помогают ему оставаться незамеченным в поездках. Однако и это не всегда помогает, потому что почитательницы знаменитости очень внимательны: подобно следователям они вычисляют каждый его шаг и появляются перед ним в самый неожиданный момент.

«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», — сказал Крид.

Даже за границей одержимой исполнителем девушке удается его найти. Например, в Дубае, куда музыкант отправился в качестве ведущего мероприятия. Фанатка не только была в курсе, что Крид путешествует, она выяснила все вплоть до отеля, в котором он разместился вместе с командой. Этот факт остается очень тревожным для певца.

«Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились — до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер», — добавил он.

После неудачной атаки с поклонницей Крида была проведена беседа. Возможно, она осознала свое нездоровое поведение, возможно, затаилась лишь на время и готовит новый план. Так или иначе, после случая в Дубае она больше не напоминала о себе.

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