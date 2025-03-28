«Мы их дожмем и добьем»: как прошла встреча Путина с подводниками

Глава государства больше часа общался с моряками на борту атомного ракетоносца «Архангельск».

Символично, что эти слова верховного главнокомандующего прозвучали на борту стратегического атомного ракетоносца «Архангельск». Подводный крейсер совсем недавно, 27 декабря прошлого года, вошел в состав Военно-морского флота России. Новейшая многоцелевая субмарина проекта «Ясень-М» способна нести все типы ракетного оружия и успешно поражать цели на берегу и в море.

На борту Владимиру Путину провели экскурсию. Показали, в каких условиях несут службу и как живут моряки-подводники. О том, какую запись президент оставил в книге почетных гостей атомного крейсера, рассказывает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Верховный главнокомандующий поднялся на борт атомного подводного крейсера — это если говорить протокольным языком. На деле же президенту пришлось спускаться по крутым трапам, причем достаточно глубоко.

Мы спускаемся вниз, что называется, непарадным маршрутом, то есть не через рубку. А вот здесь. Это аварийный люк, но сейчас это кратчайший путь, чтобы попасть внутрь лодки.

Этим же путем подводники вели и Владимира Путина. В самое сердце крейсера. По пути показывая каюты экипажа.

Рядом душ и сауна. Здесь же недалеко камбуз. Крейсер — новейший, на воду спущен чуть больше года назад. И помимо грозного вооружения — максимально комфортный для экипажа.

С президентом моряки разговаривали в кают-компании — это самое большое помещение, где можно принять гостей, туда помещается около 20 человек. Это офицерская кают-компания. Но для понимания масштаба, места на подводном атомном крейсере очень мало.

Конечно, один из первых вопросов моряки задали не о самом флоте, а о специальной военной операции.

«Задачи, которые выполняем мы, подводники, имеют важное значение для безопасности государства. Но мы также понимаем, что главная задача сейчас, как для всех нас и страны в целом, это достижение цели специальной военной операции. Могли бы вы дать свою оценку текущих событий и продвижения хода специальной военной операции?» — спросил один из подводников Владимира Путина.

Ответ президента был развернутый, но главная мысль была сказана сразу.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать, я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Я думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа», — ответил Владимир Путин.

К слову, среди гостей атомохода и командир 155-й бригады морской пехоты — Михаил Гудков. Как оказалось, неспроста.

«Мною принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации. В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками», — отдал приказ Владимир Путин.

«Есть, товарищ верховный главнокомандующий», — ответил Михаил Гудков.

Больше того, морская пехота будет реорганизована и из нескольких бригад превратится в итоге в пять дивизий. Об этом Владимир Путин обещал поговорить с офицером отдельно. Ну а экипажу атомохода президент рассказал и о ходе переговоров. Как нынешних — с США, так и любых возможных в будущем.

«Мы с Европой, кстати, готовы работать. Просто они ведут себя непоследовательно. Постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, никаких ошибок, основанных на доверии излишним к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», — рассказал Владимир Путин.

С моряками президент общался больше часа. С удовольствием отвечая на любые вопросы. И о СВО, и о будущем российского флота, и о проблемах закрытых городов, в которых живут экипажи, в том числе подводников. В конце встречи Владимир Путин оставил надпись в книге почетных посетителей атомного крейсера.

«Благодарю за службу России. Желаю удачи. Владимир Путин. 27 марта 2025 года», — написал президент.