В Россию экстрадировали скрывавшихся в ОАЭ мошенников

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Мужчин обвиняют в хищении особо крупных сумм.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Россию экстрадировали мошенников, которые скрывались от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах. Их выдали по запросу Генпрокуратуры и уже привезли в Москву.

Мужчин обвиняют в хищении особо крупных сумм. Один из подозреваемых присваивал себе средства компании, которая занималась поставками горячей воды в Свердловской области.

Второй подделывал документы, чтобы получить деньги умершего дольщика. На двоих мошенники украли порядка 20 миллионов рублей.

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