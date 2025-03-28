В Россию экстрадировали скрывавшихся в ОАЭ мошенников
Мужчин обвиняют в хищении особо крупных сумм.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Россию экстрадировали мошенников, которые скрывались от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах. Их выдали по запросу Генпрокуратуры и уже привезли в Москву.
Мужчин обвиняют в хищении особо крупных сумм. Один из подозреваемых присваивал себе средства компании, которая занималась поставками горячей воды в Свердловской области.
Второй подделывал документы, чтобы получить деньги умершего дольщика. На двоих мошенники украли порядка 20 миллионов рублей.
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