В Россию экстрадировали скрывавшихся в ОАЭ мошенников

В Россию экстрадировали мошенников, которые скрывались от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах. Их выдали по запросу Генпрокуратуры и уже привезли в Москву.

Мужчин обвиняют в хищении особо крупных сумм. Один из подозреваемых присваивал себе средства компании, которая занималась поставками горячей воды в Свердловской области.

Второй подделывал документы, чтобы получить деньги умершего дольщика. На двоих мошенники украли порядка 20 миллионов рублей.