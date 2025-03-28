Маскировка не помогла украинским националистам.

Расчеты FPV-дронов разведчиков-десантников 106-й Тульской дивизии ВДВ уничтожают боевую технику ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют в лесопосадках замаскированные артиллерийские орудия, также уничтожают танки, пытающиеся атаковать наши позиции. Было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов, оборудованное в погребе на территории частного участка.

Расчет работает парой: первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, выявляя цели противника для удара. После запуска дронов-камикадзе, второй номер корректирует полет дронов для точного наведения на цель.

Дроновод умело проходит в препятствия и наносит удары в самые уязвимые места, чтобы нанести максимальный урон вражеской технике ВСУ. В ходе ударов дронов-камикадзе была уничтожена вся выявленная боевая техника и артиллерийские орудия ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.