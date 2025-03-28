На Пятом канале акция «День добрых дел» для десятилетнего Андрея

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У мальчика врожденное заболевание почек, ему требуется срочная операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали историю десятилетнего Андрея.

У мальчика врожденное заболевание почек, требуется операция стоимостью более четырех миллионов рублей. Нам удалось собрать большую часть.

За сутки вы, зрители Пятого канала, пожертвовали больше трех миллионов. Нужно еще немного. Помочь Андрею все еще можем мы с вами.

Необходимо отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 46-40 или навести камеру на QR-код. Он сейчас на экране. Большое вам спасибо.

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для десятилетнего Андрея

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