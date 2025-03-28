«Полгода пролетели незаметно»: в Звездном городке встретили космонавта Горбунова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 13 0

Космонавта Горбунова встретили в Звездном городке

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Ему предстоит пройти серию медицинских и научных исследований.

Российского космонавта Александра Горбунова тепло встретили в Звездном городке. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

«Сегодня Александра Горбунова встретили близкие, коллеги по отряду и специалисты ЦПК», — сказано в сообщении.

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым приводнился у побережья штата Флорида 19 марта.

«Посадка прошла великолепно, без лишних приключений, достаточно мягко. Восстановление проходило достаточно быстро, бодро. Даже в какой-то степени для меня неожиданно. Неожиданно быстро я восстановился. Очень хорошо проводили время на станции. Полгода пролетели незаметно», — рассказал Горбунов.

Космонавт продолжит послеполетную реабилитацию. Также ему предстоит пройти серию медицинских и научных исследований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корабль Crew Dragon с россиянином на борту успешно приводнился. Экипаж был оперативно доставлен на берег. Спуск капсулы занял около 16 часов. Особенно долгожданным стало возвращение космонавтов, которые застряли на МКС. Их корабль вышел из строя, вместо одной недели астронавты провели на орбите девять месяцев.

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