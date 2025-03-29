В Женеве прошел новый этап переговоров Ирана с Европой по ядерной программе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Новый этап переговоров Ирана с Европой по ядерной программе прошел в Женеве

В МИД Ирана рассказали о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

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На встрече также подняли вопрос о снятии санкций с исламской республики.

В Женеве прошел новый этап переговоров Ирана с Британией, Германией и Францией. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в Telegram-канале ведомства.

В ходе переговоров также уделили время вопросу о снятии санкций с Ирана.

«Новый раунд переговоров был проведен на уровне экспертов в Женеве в четверг с целью обсуждения и обмена мнениями по различным аспектам вопроса как в области отмены санкций, так и в ядерной сфере», — сказано в сообщении.

Переговоры по ядерной программе между Ираном и Вашингтоном невозможны. Такое заявление сделал иранский посол в РФ Казем Джалали. Тегеран может изменить свое решение, если Соединенные Штаты перестанут давить на исламскую республику.

Американский лидер Дональд Трамп предпочел бы заключить с Ираном соглашение по ядерной программе. Он изложил свое намерение в письме верховному лидеру государства Али Хаменеи. В послании Трамп также обозначил, что США видят два пути решения иранского ядерного вопроса — военный и дипломатический. Вашингтон, по словам американского президента, склоняется ко второму.

Издание Axios сообщало со ссылкой на источник, что для заключения новой ядерной сделки с Ираном США установили срок в два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Уиткофф считает возможным начало военного конфликта между США и Ираном.

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