«Я нашла свою Россию»: экс-глава МИД Австрии о жизни в Рязанской области

Карин Кнайсль назвала российскую деревню «совершенно другим миром».

Карин Кнайсль, которая ранее занимала пост министра иностранных дел Австрии, теперь проживает в сельской местности Рязанской области.

По ее словам, это место — совершенно иной мир, и именно здесь она почувствовала, что обрела свою Россию.

«Деревня — это совсем другой мир. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — заявила она в передаче «Русский ковчег» в эфире телеканала «СПАС».

В то же время Кнайсль отметила, что благодаря своему материальному положению она может позволить себе более комфортные условия жизни в деревне. В частности, она рассказала, что у нее есть автомобиль, поэтому ей не приходится ходить пешком за покупками.

Также бывший министр иностранных дел Австрии считает, что сельские территории могут стать более привлекательными для жизни, поскольку в современном мире существует множество профессий, которые позволяют работать дистанционно, не выезжая из сельской местности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карин Кнайсль допустила визит президента США Дональда Трампа на 9 Мая. По ее словам, это был бы весьма символичный жест.