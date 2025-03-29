Упавшего в глубокий колодец ребенка спасли в Дагестане

Ребенок упал в глубокий колодец в дагестанском Дербенте, спасателям пришлось вызволять оттуда несовершеннолетнего с помощью горного-спасательного снаряжения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Оказалось, что мальчик не заметил открытый люк и провалился на глубину около десяти метров.

«Видимых повреждений у ребенка заметно не было. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей ребенок отделался легким испугом», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утопленное тело четырехлетнего мальчика обнаружили в поселке Борисоглебский Ярославской области. Мертвого ребенка нашли в августе прошлого года в распределительном колодце неподалеку от жилого дома.

Следователи не исключают, что мальчик мог также случайно упасть в колодец. Однако по факту произошедшего все равно было возбуждено уголовное дело.