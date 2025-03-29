Упавшего в глубокий колодец ребенка спасли в Дагестане

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Мальчик не заметил открытый люк и провалился в него.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/МЧС ДАГЕСТАНА/mchsrd; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ребенок упал в глубокий колодец в дагестанском Дербенте, спасателям пришлось вызволять оттуда несовершеннолетнего с помощью горного-спасательного снаряжения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Оказалось, что мальчик не заметил открытый люк и провалился на глубину около десяти метров.

«Видимых повреждений у ребенка заметно не было. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей ребенок отделался легким испугом», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утопленное тело четырехлетнего мальчика обнаружили в поселке Борисоглебский Ярославской области. Мертвого ребенка нашли в августе прошлого года в распределительном колодце неподалеку от жилого дома.

Следователи не исключают, что мальчик мог также случайно упасть в колодец. Однако по факту произошедшего все равно было возбуждено уголовное дело.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
Собянин рассказал об обновлении 90 километров набережных Москвы
17:13
Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян попали под капельницу
16:55
В Нижнем Новгороде состоялось прощание с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым
16:29
Упавшего в глубокий колодец ребенка спасли в Дагестане
16:12
Раните деревья: москвичам напомнили о запрете собирать березовый сок
15:54
В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Сейчас читают

В Нижнем Новгороде состоялось прощание с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым
Подрастает новая смена: в уютном «доме МХТ» состоялась третья Премия Художественного театра
Лишилась всего: покупательница квартиры Долиной прокомментировала решение суда
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп