Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем в Приморском крае

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

В Приморском крае в результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист

В Приморском крае мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем

Фото: Telegram/Прокуратура Приморского края/prosecutor_pk

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Водитель выехал на встречную полосу.

В Приморском крае мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении ведомства.

Авария случилась на Центральной улице в поселке Соловей-Ключ. Мотоцикл Honda выехал на встречную полосу и влетел в иномарку Toyota Land Cruiser Prado. Водитель автомобиля не пострадал.

Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль прокуратурой Надеждинского района. Ведомство также намерено оценить законность решения, которое будет принято в результате проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в страшном ДТП с фурой в Иркутской области погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Авария произошла, потому что водитель автомобиля Toyota Yaris выехал на встречную полосу трассы «Тайшет — Чуна — Братск». Следом за этим последовало столкновение с грузовым автомобилем. Водитель фуры не пострадал.

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