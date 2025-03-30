Россиянам рассказали, когда отключат отопление

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 42 0

Светлана Разворотнева: отопление отключают при стабильной средней температуре

Россиянам рассказали, когда отключат отопление

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В стране процесс регулируют санитарные нормы.

Главное условие для отключения отопления в России заключается в сохранении на улице средней температуры выше восьми градусов на протяжении пяти суток. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Lenta.ru.

«Но это только рекомендации, то есть раньше отключать точно нельзя, позже отключать можно», — уточнила она.

Так, по словам специалиста, ответственность за организацию централизованного отопления по всей России лежит на органах местного самоуправления. Исключениями являются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Там утверждением сроков занимаются региональные органы власти.

Несмотря на наличие четкого алгоритма действий, представители власти обращают внимание на сторонние факторы. В том числе, на возможные затраты.

«У нас были аномально теплые дни в марте. При этом все понимали, что холода вернутся, а включить отключенную систему гораздо сложнее и дороже», - привела пример Разворотнева.

Специалист подчеркнула, что в ряде российских регионов расходы на отопление частично компенсируются из местных бюджетов

«Например, на севере. Там часто даже котельные только дизельные. Там, конечно, очень дорого стоит отопление», — поделилась она.

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