Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 12 0

В Океании объявлена угроза цунами.

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга

Фото: © РИА Новости/Игорь Носов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга. Об этом сообщает геологическая служба США. Американские метеорологи и сейсмологи предупреждают об угрозе цунами в Океании.

Очаг расположился в 132 километрах от  от города Пангаи на глубине 55 километров.

Ранее сегодня в районе Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением около полутора миллиона человек, произошло очередное мощное землетрясение. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что первый толчок в Мьянме был зафиксирован в пятницу. Его магнитуда составила 7,7. Эпицентр располагался недалеко от Мандалая. Число погибших, по последним данным, выросло до 1,7 тысячи человек. Пострадали еще 3,4 тысячи человек, 300 — числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1. эпицентр природного катаклизма находился в 12 километров к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают около 250 тысяч человек. 

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
В Москве простились погибшим военкором Первого канала Прокофьевой
16:56
Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга
16:41
Житель Омска пытался отравить и взорвать бывших одноклассников, коллег и учителя
16:20
Умер актер сериала «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен
16:01
«Поверить в себя»: Хабенский рассказал о цели проведения премии МХТ
15:45
Из Суджи в безопасные районы эвакуированы 676 человек

Сейчас читают

ВС РФ уничтожили 170 боевиков СБУ и ГУР: сводка Минобороны по ситуации на фронте
Мусульмане России отмечают один из главных праздников — Ураза-байрам
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп