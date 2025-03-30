Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Королевства Тонга. Об этом сообщает геологическая служба США. Американские метеорологи и сейсмологи предупреждают об угрозе цунами в Океании.

Очаг расположился в 132 километрах от от города Пангаи на глубине 55 километров.

Ранее сегодня в районе Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением около полутора миллиона человек, произошло очередное мощное землетрясение. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что первый толчок в Мьянме был зафиксирован в пятницу. Его магнитуда составила 7,7. Эпицентр располагался недалеко от Мандалая. Число погибших, по последним данным, выросло до 1,7 тысячи человек. Пострадали еще 3,4 тысячи человек, 300 — числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1. эпицентр природного катаклизма находился в 12 километров к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают около 250 тысяч человек.