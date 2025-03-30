Знаменитый ночной клуб «Огни Сухоны» горит в Вологде
Пожару присвоен третий уровень сложности.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru
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В Вологде ликвидируют пожар в ночном клубе «Огни Сухоны». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел по адресу улица Судоремонтная 2а. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Работают более 40 человек и 12 единиц техники.
Известно, что огонь распространился на площади 900 квадратных метров и уже был локализирован.
Информации о пострадавших не поступало.
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