Женщина погибла в жутком ДТП в Приморье

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Есть пострадавшие.

Женщина погибла в жутком ДТП в Приморье

Фото: Telegram/Полиция Приморья/prim_police

Женщина погибла в ДТП в Приморье. По предварительным данным, водитель Toyota Sienta выехал на встречную полосу на трассе А-370 «Уссури», после чего столкнулся с Toyota Voxy. В результате жуткой аварии погибла пассажирка Toyota Voxy. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Пострадали оба водителя, а также семь пассажиров. Они получили травмы разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Чунском районе Иркусткой области погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции МВД РФ в Telegram-канале.

Авария произошла на трассе «Тайшет — Чуна — Братск». Водитель автомобиля Toyota Yaris ехал в сторону Братска. Внезапно он выехал на встречную полосу и влетел в грузовой автомобиль SCANIA. В связи с инцидентом проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, отметили в ведомстве.

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