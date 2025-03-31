Перепрограммировали: ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ, используя вражеский дрон

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При помощи беспилотника-камикадзе были поражены позиции противника в Запорожской области.

Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; 5-tv.ru

В Запорожской области наши бойцы разгромили опорный пункт ВСУ, используя вражеский дрон. Украинский ударный беспилотник был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы. В полевой мастерской его перепрограммировали, а операторы запустили БПЛА по позициям противника.

«Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоборудуем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению», — заявил техник роты с позывным «Добрыня».

А это результаты боевой работы операторов БПЛА группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Они выслеживают и уничтожают технику и пехоту противника. Кроме того, среди последних целей, подбитых нашими военными, — замаскированные антенны управления дронами, а также тяжелые гексакоптеры противника.

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