Перепрограммировали: ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ, используя вражеский дрон

В Запорожской области наши бойцы разгромили опорный пункт ВСУ, используя вражеский дрон. Украинский ударный беспилотник был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы. В полевой мастерской его перепрограммировали, а операторы запустили БПЛА по позициям противника.

«Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоборудуем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению», — заявил техник роты с позывным «Добрыня».

А это результаты боевой работы операторов БПЛА группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Они выслеживают и уничтожают технику и пехоту противника. Кроме того, среди последних целей, подбитых нашими военными, — замаскированные антенны управления дронами, а также тяжелые гексакоптеры противника.