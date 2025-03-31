Несмотря на факты, глава киевского режима все еще требует от партнеров решения.

Президент Украины Владимир Зеленский не оставляет надежды на вступление Украины в НАТО, хотя понимает, что этого никогда не произойдет. Об этом его американский коллега Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — сказал Трамп.

Кроме того, он считает, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых, хотя и говорит, что Киев показывает «позитивные сигналы». Глава США же переходит к прямым угрозам и говорит, что у коллеги могут возникнуть «очень большие проблемы».

В середине марта и сам Зеленский признавал, что рассчитывать на европейских союзников — плохая идея. Как отметил глава киевского режима, годами в альянсе говорили о якобы открытых дверях, но эти слова ничего не значили. По его словам, украинский народ также отказался от фантазий и признал — надеяться можно только на себя.

Об этом Зеленский рассуждал во время своего выступления на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса, в который входят Великобритания, Голландия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

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