Идеально для бактерий: как заложенность носа может привести к воспалению мозга

Не стоит недооценивать безобидный на первый взгляд симптом.

За заложенностью носа может скрываться угроза, которая способна привести к воспалению мозга. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала пластический хирург, ЛОР-врач Иляна Гончарова.

Данный распространенный симптом вызван воспалением слизистой оболочки носовых ходов. К нему может привести вирусная или бактериальная инфекция, а также аллергическая реакция. Большинство не относится к заложенности носа серьезно, терпит неудобства, считая их временными, не задумываясь о том, что данный симптом может привести к весьма серьезным последствиям.

«Если нос заложен, возникает застой слизи, что создает идеальную среду для размножения бактерий и развития воспалительного процесса — синусита», — объяснила врач.

При осложненном течении синусита инфекция способна распространяться в том числе и на соседние области, среди которых — мозговые оболочки. Все это провоцирует развитие опасных состояний — менингита, абсцесса мозга, а также тромбоза кавернозного синуса.

Обыкновенная заложенность носа редко приводит к осложнениям в том случае, если она не переходит в хроническую форму. Но некоторые симптомы указывают на то, что воспалительный процесс обострен и нужно срочно обратиться к врачу.

«Это: постоянная головная боль, усиливающаяся при наклоне головы; высокая температура, сохраняющаяся более трех дней; отек или покраснение вокруг глаз; нарушение зрения, двоение в глазах; слабость, спутанность сознания», — объяснила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неочевидная причина плохого запаха изо рта — искривление носовой перегородки. Анатомический дефект влияет на полость носа, дыхательных путей и носоглотки, что и приводит к неприятным симптомам.