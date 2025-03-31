Идеально для бактерий: как заложенность носа может привести к воспалению мозга

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 20 0

ЛОР-врач Иляна Гончарова: длительная заложенность носа грозит менингитом и абсцессом мозга

как заложенность носа может привести к воспалению мозга

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не стоит недооценивать безобидный на первый взгляд симптом.

За заложенностью носа может скрываться угроза, которая способна привести к воспалению мозга. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала пластический хирург, ЛОР-врач Иляна Гончарова.

Данный распространенный симптом вызван воспалением слизистой оболочки носовых ходов. К нему может привести вирусная или бактериальная инфекция, а также аллергическая реакция. Большинство не относится к заложенности носа серьезно, терпит неудобства, считая их временными, не задумываясь о том, что данный симптом может привести к весьма серьезным последствиям.

«Если нос заложен, возникает застой слизи, что создает идеальную среду для размножения бактерий и развития воспалительного процесса — синусита», — объяснила врач.

При осложненном течении синусита инфекция способна распространяться в том числе и на соседние области, среди которых — мозговые оболочки. Все это провоцирует развитие опасных состояний — менингита, абсцесса мозга, а также тромбоза кавернозного синуса.

Обыкновенная заложенность носа редко приводит к осложнениям в том случае, если она не переходит в хроническую форму. Но некоторые симптомы указывают на то, что воспалительный процесс обострен и нужно срочно обратиться к врачу.

«Это: постоянная головная боль, усиливающаяся при наклоне головы; высокая температура, сохраняющаяся более трех дней; отек или покраснение вокруг глаз; нарушение зрения, двоение в глазах; слабость, спутанность сознания», — объяснила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неочевидная причина плохого запаха изо рта — искривление носовой перегородки. Анатомический дефект влияет на полость носа, дыхательных путей и носоглотки, что и приводит к неприятным симптомам.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

5:22
Трамп: Зеленский понимает, что Украина никогда не попадет в НАТО
5:00
Идеально для бактерий: как заложенность носа может привести к воспалению мозга
4:42
«Будет нехорошо»: Трамп не хотел бы вводить вторичные пошлины против России
4:20
Дыхание весны: погода в Москве 31 марта
3:59
Женщина погибла в жутком ДТП в Приморье
3:43
МЧС РФ начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме

Сейчас читают

Овечкин забил «Баффало», до рекорда Гретцки четыре шайбы
В бинтах и стяжках: Глюкоза устроила полуобнаженные танцы в ванной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп