Двойной удар: ВС РФ превращают вражеские беспилотники в собственное оружие

Украинский БПЛА, предназначенный для атаки на российские позиции, вместо этого был перехвачен, перепрограммирован и запущен по опорному пункту ВСУ.

В Запорожской области наши бойцы разгромили опорный пункт Вооруженных сил Украины, используя вражеский дрон. Украинский ударный беспилотник был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы. В полевой мастерской его перепрограммировали, а операторы запустили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по позициям противника.

«Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоборудуем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению», — поделился техник роты с позывным «Добрыня».

А это результаты боевой работы операторов БПЛА группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Они выслеживают и уничтожают технику и пехоту противника. Кроме того, среди последних целей, подбитых нашими военными: замаскированные антенны управления дронами, а также тяжелые гексакоптеры противника.