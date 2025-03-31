В Белгородской области совершена массированная DDoS-атака на оператора связи

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Гладков: в Белгородской области на «Ростелеком» была совершена DDoS-атаке

На оператора связи в Белгородской области совершена массированная DDoS-атака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам губернатора, из-за хакеров была нарушена работа интернета.

В Белгородской области на оператора «Ростелеком» была совершена массированная хакерская атака, что привело к нарушению работы интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на оператора связи ПАО „Ростелеком“ совершена массированная DDoS-атака», — написал он.

По его словам, в связи с этим была прервана прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области. Кроме того, в регионе нарушилась работа сети интернет.

На днях Гладков сообщал, что на область совершили атаку украинские беспилотники. В результате один человек скончался из-за полученных травм до приезда скорой помощи. Двоих других жителей удалось вовремя госпитализировать. У одного раненого зафиксировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица, плеча и предплечья, а у второго повреждения ног и непроникающие ранения грудной клетки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России ликвидировали сеть украинских телефонных мошенников. Аферисты выманивали у граждан доступ к Госуслугам, оформляли микрокредиты и требовали переводить деньги на «безопасные счета».

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
Аттракцион Венеры: любовный гороскоп на апрель 2025

Последние новости

14:26
Под прицелом дронов: военные обеспечивают безопасную эвакуацию жителей Суджи
14:20
Решительное осуждение: в Кремле отреагировали на осквернение могилы Федорчака
14:15
Бойцы России поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства дронов
14:00
Марин Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы и поражению в избирательских правах
13:45
Заживо закопал за картошку: в Свердловской области мужчину осудили за убийство
13:34
В Белгородской области совершена массированная DDoS-атака на оператора связи

Сейчас читают

«Готовим молодежь к земле»: как много 18−24-летних смогут мобилизовать США на Украине
Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Федорчака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп