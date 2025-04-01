«Столото» принимает заявки на новый конкурс грантов

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Среди четверых проектов-победителей разделят 2 млн рублей.

«Столото» принимает заявки на новый конкурс грантов

Фото: 5-tv.ru

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запускает восьмой конкурс грантов на реализацию благотворительных проектов для НКО и благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе распространителя.

Прием заявок продлится до 11 мая 2025 года. Совет по благотворительности «Столото» рассмотрит все заявки и определит победителей, среди которых распределит сумму в 2 млн рублей, выделенных из собственных средств в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Все средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов. Результаты конкурса будут объявлены в июне 2025 года.

«В рамках программы корпоративной социальной ответственности „Столото“ проводит конкурс грантов для НКО с 2021 года. За это время материальную поддержку от „Столото“ получили уже 27 благотворительных проектов. Поскольку с каждым годом заявок становится все больше, то с этого года дополнительно еще четыре проекта, которые войдут в шорт-лист, но не станут победителями, будут размещены на фандрайзинговой платформе на сайте „Столото“», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Конкурс грантов проводится «Столото» два раза в год — во II и в IV кварталах. В рамках предыдущего этапа конкурса, состоявшегося в IV квартале 2024 года, «Столото» получил более 150 заявок, из которых были выбраны четыре победителя.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения федерального бюджета РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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