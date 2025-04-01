Первому каналу исполняется 30 лет

30 лет в эфире! Сегодня свой день рождения отмечает «Первый канал», легенда отечественного телевидения. Его команда создала огромное количество уникальных проектов. «Первый» смотрят без малого 100 процентов жителей России, но аудитория гораздо шире — телеканал доступен почти в двух сотнях стран. Корреспондент «Известий» Максим Прихода с подробностями.

«Троек» игроков у Леонида Якубовича было около пяти тысяч. Менялись сектора барабана, главным призом не всегда был — автомобиль, и каких только подарков в студию не привозили. Но смокинг, в котором Якубович ведет программу — все эти годы — один и тот же. Буквально, затерт до дыр!

В его кабинете — портрет Владислава Листьева, первого директора — тогда еще — ОРТ.

«Все программы, которые он начинал, в памяти остались, потому что лихо сделано — просто профессионально, точно, психологически, выверено, идеально», — говорит телеведущий Леонид Якубович.

Тогда, весной 1995-го, телевидения советского уже четыре года как не было, а российское все еще нужно было изобретать!

«Это было реальное гуляй-поле, такое махновское гуляй-поле. С точки зрения трансформации, улучшения этого, было довольно легко, потому что, когда ты что-то ты поднимаешь с самого дна, это гораздо легче, чем, когда тывысотный истребитель попытаться поднять в стратосферу», — рассказывает Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала».

Потому и взлет был стремительным! Из советского багажа оставили лишь две уникальных аббревиатуры — КВН и ЧГК.

Эфир тут же наводнили — телеигры! Не важно, что нужно было делать в этих играх: угадывать мелодии или выживать… И что было призом — миллион рублей или студенческий МГИМО — от телесостязаний было не отрываться. Как и от жаркой полемики — в студиях ток-шоу.

«Это реальная жизнь. Пропускать ее через себя не то чтобы просто, но нужно», — говорит телеведущий Дмитрий Борисов, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть».

Дмитрий Борисов — не только ведет «Пусть говорят», но и руководит всемирной телесетью «Первого», в которую входит почти десяток каналов: музыкальных, исторических, развлекательных, детских… А начинал, как и многие — в новостях! Сотрудники дирекции информационных программ убеждены: в условиях тотального «Телеграмма» у теленовостей появилась особая функция.

«Мы тут же начинаем искать экспертов, мы тут же начинаем искать какие-то архивные вещи, мы тут же начинаем опрашивать людей вокруг этого события. То есть больше аналитики!» — рассказывает Антон Верницкий, обозреватель «Первого канала».

Новости «Первого канала» — это почти три десятка корпунктов в России и за рубежом, 26 выпусков в сутки.

Раньше это был концертный зал. Вот тут стояли ряды кресел, а здесь — была сцена. Сегодня это самая большая в Европе и одна из самых современных на планете новостных телестудий. Все технические новинки, которые появляются в телевизионном мире тут же принимаются на вооружение командой новостей «Первого».

«Зритель у нас видит совершенно объемную историю!» — отмечает Андрей Кравченко, заместитель директора, Главный режиссер дирекции информационных программ «Первого канала».

Передовые технические решения находили применение и в олимпийских церемониях и в ежегодных трансляциях Парада на Красной Площади.

«Я вела парады неоднократно. Это как экзамен, который ты сдаешь и сам для себя делаешь вывод, ты справился или ты не справился», — объясняет телеведущая Екатерина Березовская.

В плане как технических, так и драматургических решений планку всегда задавали кинопроекты «Первого»: от «Турецкого гамбита» до «Метода», от «Ночного дозора» до «Вызова». А звезды — хоть утренние, хоть фабричные, выпущенные «Первым каналом», и сегодня звучат в полный голос.

И с развитием стриминговых сервисов, видеохостингов и соцсетей фраза «Я не смотрю телевизор» значит лишь, что телевизионный контент находит зрителя где-то еще.

«Телевизионный канал сегодня, это, в первую очередь, контентная команда. Контентная команда, которая в 365 дней в году, 24 часа в сутки, может производить качественный контент. Ни одна платформа — не конкурент федеральному каналу», — заявляет Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала».

И в день 30-летия ведущие желают родному каналу — разного.

«Здоровья каждому из нас, потому что это самое главное», — желает ведущая Елена Малышева.

«Чтобы все становилось только лучше, ярче, богаче», — присоединяется к поздравлениям актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

«Еще больше успехов, еще больше классных проектов, еще больше любви аудитории», — озвучивает свои пожелания ведущий Дмитрий Борисов.

Но на вопрос, что позволяет им оставаться первыми — отвечают как один.

«Очень хорошая команда», — подчеркивает телеведущий Антон Верницкий.

«Тут лихие профессионалы», — вторит ему телеведущий Леонид Якубович.

«Команда!» — поддерживает коллег актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

«Я думаю, что просто команда. Это люди, которые любят свою работу, любят свою аудиторию», — подчеркивает генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.