Катер с российскими туристами взорвался в Таиланде
На борту также были граждане Казахстана
Фото, видео: 5-tv.ru
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Катер с туристами из России и Казахстана взорвался в море в Таиланде. Авария произошла недалеко от Пхукета.
Прогулочное судно доставило туристов на экскурсию на одном из островов, однако во время остановки катер загорелся и вскоре прогремел взрыв. В тот момент большинство отдыхающих купались в море, но некоторые туристы, а также члены экипажа судна были на борту.
Всего пострадали семь человек, их доставили в ближайшую больницу. Наше посольство в Бангкоке сейчас пытается выяснить состояние россиян. Остальные туристы уже вернулись в отели.
Предварительно, причиной происшествия могли стать неполадки в двигателе катера.
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