Внук Геннадия Зюганова госпитализирован в Москве

Внук лидера Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова Леонид госпитализирован в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В данный момент депутата Московской городской думы обследуют. Известно, что причиной обращения к медиком стало плановое обследование.

Леонид Зюганов обратился к врачам в пятницу, сейчас ему проводят консервативное лечение.

Ранее в августе 5-tv.ru сообщал, что внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова опроверг сообщения о получении травмы во время тренировок по мотокроссу.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политик рассказал, что на самом деле упал с велосипеда.

«Это было падение с велосипеда, уходил от столкновения. <…> Неудачно упал на левое плечо. К сожалению, растяжение связок. Ничего страшного, неделю похожу с корсетом под плечо», — сказал Зюганов.

В дальнейшем в больнице ему сделали рентген, осмотрели и отпустили домой. Зюганов подчеркнул, что чувствовал себя «прекрасно». Работу он не останавливал. Так, уже в пятницу политик проводил мероприятие.