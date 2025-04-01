Внук Геннадия Зюганова госпитализирован в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 79 0

В данный момент депутата Московской городской думы обследуют.

Внук Геннадия Зюганова госпитализирован в Москве

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

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Внук лидера Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова Леонид госпитализирован в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В данный момент депутата Московской городской думы обследуют. Известно, что причиной обращения к медиком стало плановое обследование.

Леонид Зюганов обратился к врачам в пятницу, сейчас ему проводят консервативное лечение.

Ранее в августе 5-tv.ru сообщал, что внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова опроверг сообщения о получении травмы во время тренировок по мотокроссу.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политик рассказал, что на самом деле упал с велосипеда.

«Это было падение с велосипеда, уходил от столкновения. <…> Неудачно упал на левое плечо. К сожалению, растяжение связок. Ничего страшного, неделю похожу с корсетом под плечо», — сказал Зюганов.

В дальнейшем в больнице ему сделали рентген, осмотрели и отпустили домой. Зюганов подчеркнул, что чувствовал себя «прекрасно». Работу он не останавливал. Так, уже в пятницу политик проводил мероприятие.

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