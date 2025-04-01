Самолет ООН совершил жесткую посадку в Сомали и загорелся

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

На борту находились 22 человека.

Самолет ООН совершил жесткую посадку в Сомали и загорелся

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Самолет Организации Объединенных Наций (ООН) совершил экстренную жесткую посадку в международном аэропорту Могадишо имени Адена Адде в Сомали. Об этом пишет портал Radio Dalsan.

После этого лайнер загорелся. Сообщается, что самолет протаранил передней частью взлетно-посадочную полосу. Произошло это из-за поломки шасси.

«Большинство пассажиров и членов экипажа не пострадали, один человек получил легкие травмы в процессе эвакуации», — сообщает портал.

Известно, что лайнер направлялся в сомалийский город Байдабо. На борту находились 22 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 гуманитарных добровольцев в Газе. Представители ЦАХАЛ заявляли, что предупредили президента США Дональда Трампа о нападении. По данным управления ООН, занимающегося гуманитарными вопросами, представители Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны находились на миссии по спасению коллег, которые попали под обстрел в тот же день, когда их оказавшиеся в зоне видимости автомобили подверглись сильному израильскому огню в районе Тель-аль-Султан города Рафах.

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