Мощный мотор и система ИИ: Geely анонсировала рестайлинг Atlas

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 420 0

Состоялась презентация обновленного Geely Atlas

Geely анонсировала первый рестайлинг

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полные технические характеристики китайской новинки пока не озвучены, однако некоторые улучшения уже вызывают интерес.

Китайский концерн Geely представил модель Geely Atlas 2025 с новым дизайном и увеличенными габаритами. Эта версия станет новым поколением кроссовера, известного на родине как Boyue L.

Габариты новинки — 4730 × 1910 × 1710 миллиметров, колесная база достигает 278,5 сантиметров — салон стал более просторным.

У модели также переработана передняя часть: необычная решетка радиатора, более узкие фары, воздухозаборники с Т-образными вставками. Сзади — другая графика фонарей и форма бампера.

В обновленной модели появится полнофункциональная система искусственного интеллекта (ИИ) для управления кроссовером — в том числе с помощью автопилота.

Полные технические характеристики новинки пока не озвучены — заявлены только турбомотор объемом в два литра мощностью 218 лошадиных сил и роботизированная коробка передач на семь ступеней.

С момента старта Geely Atlas прошло девять лет. Однако в России кроссовер второго поколения официально поступил в продажу лишь в начале прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал про лучшие варианты авто, которые можно найти на вторичном рынке.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
12:55
Фестиваль «Золотая Маска» начался Москве с бурятской исторической драмы
12:45
«Будьте бдительны!» — РКН раскрыл новую схему телефонного мошенничества
12:31
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
12:20
Мощный мотор и система ИИ: Geely анонсировала рестайлинг Atlas
12:19
Российские военные осваивают новые методы борьбы с FPV-дронами

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Джан Яман посетил Москву: какое блюдо покорило звезду турецких сериалов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп