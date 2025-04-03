Не так страшно, как кажется: эти два продукта помогут избежать коронавируса

Они почти не имеют противопоказаний.

Шиповник, чага и исландский мох помогут поддержать иммунитет и не заболеть COVID-19. Об этом рассказала провизор Руфия Алиева в беседе с Газета.ру.

Многие давно наслышаны о пользе шиповника для укрепления иммунитета, но есть и другие, не менее интересные способы поправить свое здоровье.

Например, чага — древесный гриб, который обычно растет на березах. Несмотря на его экзотический вид и название, его используют в лекарственных целях. Причем эффективность его доказана научными исследованиями, говорит Алиева.

«Что касается исландского мха, он растет только в экологически чистых районах, содержит в себе усниновую кислоту, а его эффективность не раз доказана исследованиями», — говорит провизор.

Эти растения — сильные иммуномодуляторы, которые также обладают противовирусными свойствами, отмечает эксперт. Чага и исландский мох способны даже облегчить симптомы бронхита.

При этом стоит быть внимательным при их употреблении, чтобы извлечь максимальную пользу.

Специалист советует приготовить настой чаги в пропорции 50 грамм измельченного сырья на 500 миллилитров теплой кипяченой воды. Настаивать нужно двое суток. Принимать его лучше за полчаса до еды.

Что касается исландского моха, то его стоит заваривать как обычный чай. Для большей эффективности его стоит принимать на ранних стадиях простуды. Используйте одну чайную ложку растения на 20 миллилитров кипятка, затем настаивайте 15 минут.

Алиева обращает внимание на то, что у этих растений есть противопоказания. Например, чагу и исландский мох не стоит употреблять во время беременности кормления.

Также не стоит сочетать чагу вместе с антибиотиками. Людям с аутоиммунными заболеваниями или аллергией на березу тоже стоит избегать этого растения. При этом исландский мох может оказать негативное воздействие на тех, у кого случилось обострение хронических заболеваний.

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