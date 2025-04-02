«Готов упорно работать»: Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 31 0

Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

«Готов упорно работать»: Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогера раскаялся и попросил прощения у покупателей его курсов, чьи ожидания он не оправдал.

Блогер Аяз Шабутдинов полностью раскаялся в содеянном и попросил прощение у недовольных своим обучением. В своем личном блоге он опубликовал большое сообщение накануне судебного заседания.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — написал он.

Защита блогера также подтвердила, что тот свою вину признал, однако была отмечено, что существует множество доказательств невиновности Шабутдинова. Адвокат также добавил, что это решение было непростым, но смелым. Аяз не просто выразил сожаление о содеянном, но и обязался возместить ущерб.

«Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтёт его искреннее раскаяние и благородный поступок», — сообщил адвокат блогера Калой Ахильгов.

Шабутдинова был задержан 3 ноября 2023 года по делу о мошенничестве. По версии следствия, поклонники покупали у него образовательный курс, который стоил от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. «Коуч» Шабутдинов обещал за эти деньги научить своих подопечных хорошо зарабатывать самостоятельно. Однако желаемых результатов они так и не достигли.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
Выжившая при крушении батискафа в Хургаде россиянка поделилась деталями трагедии
15:42
«Готов упорно работать»: Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве
15:31
На базе МВД создадут службу по вопросам регистрации иностранцев
15:27
Погода застала врасплох: как избежать аварии в заморозки на летней резине
15:19
Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска
15:06
В Санкт-Петербурге стартовала масштабная весенняя уборка

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп