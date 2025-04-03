Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили «опорник» ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.
Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, РЛС, пункт управления БПЛА, а также опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Разведчики с помощью дронов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек «Гиацинт-С» по полученным координатам.
Точное попадание в цель на дистанции около 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цели минимальным количеством боеприпасов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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