Восстановление отношений: Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретились в Вашингтоне

Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Это первый официальный визит представителя РФ в США с начала СВО.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом сообщило информационное агентство Reuters, сославшись на американских чиновников.

«Дмитриев может сыграть ключевую роль в восстановлении отношений, которые до инаугурации Трампа в январе были наихудшими между Москвой и Вашингтоном», — сказано в сообщении.

Дмитриев — первый представитель правительства РФ, который посетил США с официальным визитом после начала специальной военной операции в 2022 году.

Вопросы, которые были подняты на встрече спецпредставителя РФ и спецпосланника президента США, не разглашались.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял 2 апреля, что визит Дмитриева в Вашингтон вполне вероятен. Более конкретной информации тогда озвучено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли переговоры России и США в Эр-Рияде. Обсуждение условий возможного перемирия обсуждались на протяжении почти 12 часов. Со стороны России консультации вели глава комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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