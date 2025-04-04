Доля несырьевого российского экспорта в дружественные страны в прошлом году значительно выросла. Перенастроить торговые связи во многом удалось благодаря государственной поддержке.

Об этом в Кремле президенту России Владимиру Путину сегодня рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она также добавила, что в настоящее время экспорт обеспечивает работу шести миллионов человек.

— При страховой поддержке вашей группы 1,380 триллионов проектов реализовано, да?

— Да.

— Чего не хватает?

— Уважаемый Владимир Владимирович.

— Денег, да?

— Нет. Ни одна страна в мире не может быть успешной если у нее нет эффективного сильного несырьевого экспорта, потому что это характеризует связность этой страны с ключевыми партнерами. Ровно поэтому на протяжении многих лет нашу экономическую мощь этих отраслей ограничивают различными протекционистскими мерами. И это началось задолго до 2022 года. Просто в 2022 году, что называется «маски были сброшены».

Кроме того, Никишина рассказала о программе «Сделано в России», которая реализуется в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. У масштабной кампании по продвижению отечественных брендов за рубежом есть свой логотип — птица в цветах триколора. Ее Вероника Никишина подарила президенту.