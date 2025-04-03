Теперь в официальном статусе: минивэн Hongqi HQ9 выходит на рынок РФ

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 15 0

Минивэны Hongqi HQ9 начали продаваться в РФ после повторного выхода на рынок

Теперь в официальном статусе: минивэн Hongqi HQ9 выходит на рынок РФ

Фото: VCG/ТАСС

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Это одноклассник и «заменитель» хорошо знакомой у нас модели Toyota Alphard, а среди китайских конкурентов он близок к однообъемнику GAC M8.

Минивэн Hongqi HQ9 появился на нашем рынке еще в 2023 году, однако до сих пор поставки шли «полуофициально» — на каждую машину оформлялось Заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Лишь прошедшей зимой российское представительство компании FAW завершило сертификацию модели и оформило Одобрение типа транспортного средства. Как пишет «Авто Ревю», теперь Hongqi HQ9 повторно выходит на рынок — уже в официальном статусе.

Автолюбители сравнивают Hongqi HQ9 с Toyota Alphard, а среди китайских моделей — с GAC M8. Характеристики минивэна таковы: длина минивэна — 5222 мм, ширина — 2005 мм, высота — 1935 мм, колеса обуты в шины размерности 225/55 R18, а вес — 2465 кг.

Минивэн способен набрать первую «сотню» за 9,5 секунды, и развивает максимальную скорость в 200 километров в час.

В салоне могут поместиться водитель и шесть пассажиров. Основное внимание производители обращают на второй ряд — там установлены два кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажером и откидными подставками для ног. Управлять всеми этими функциями можно с помощью сенсорной панели на подлокотнике. Спинки передних сидений также оснащены откидными столиками.

На рынке РФ будут представлены две комплектации: в базовой версии Deluxe за 8,5 миллиона рублей и топ-версия Executive за 9 миллионов рублей. В первой предусмотрены шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с электронными ассистентами, кожаная отделка салона, виртуальные приборы (10,5 дюйма), проекция на лобовое стекло, большой экран медиасистемы (16,2 дюйма), аудиосистема Dynaudio с двенадцатью динамиками, беспроводная зарядка спереди и сзади, панорамная крыша с люком и автоматическими шторками, трехзонный климат-контроль, система очистки воздуха, передние и задние парктроники, а также электропривод сдвижных дверей и багажной двери.

В версии подороже: акустические многослойные стекла в сдвижных дверях, система активного шумоподавления в салоне, обогрев руля и специальные режимы кресел второго ряда («переговоры» и «отдых»), которые можно менять одним касанием.

На Hongqi HQ9 уже можно оформить заказ у официальных дилеров Hongqi. Для первых покупателей действует скидка 600 тысяч рублей на базовую версию и 300 тысяч рублей на топ-версию.

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