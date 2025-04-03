Мелодии, которые спасали: для чего создан проект «Музыка Победы»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Проект «Музыка Победы» объединит разные поколения жителей страны

Фото, видео: 5-tv.ru

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В годы войны песни — культурное «оружие».

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне стартует проект «Музыка Победы». Его реализовал продюсерский центр Игоря Матвиенко совместно с «Вконтакте».

«Музыка Победы» — проект, который сохранит память о героизме советских солдат и Великой Победе. С помощью музыки он объединит разные поколения жителей страны. Легендарные композиции будут исполнены современными исполнителями. Так они обретут новое звучание, не утратив при этом изначальный смысл.

В годы Великой Отечественной войны музыка и песни были культурным «оружием». Композиции создавались на поле боя, слушали их в окопах, госпиталях, на предприятиях и в домах. Так в людях крепла вера в лучшее, они продолжали надеяться, набирались сил. Всего за четыре года войны во фронтовых концертах приняли участие 42 тысячи исполнителей, прошло около полутора миллиона выступлений.

В проекте «Музыка Победы» примут участие Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, SHAMAN, Олег Газманов, Джанго, Владимир Кристовский, Виктория Дайнеко, Mia Boyka, группа «Катюша» и другие. Созданные треки будут размещены на популярных стриминговых платформах и войдут в ротацию крупнейших радиостанций.

Собранные средства от прослушивания песен на платформах будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем расскажет виртуальный музей «Великая Победа».

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Мелодии, которые спасали: для чего создан проект «Музыка Победы»

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