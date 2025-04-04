Россия передала в Совбез ООН информацию об осквернении храмов.

Из Курской области приходят сообщения, что около 300 украинских боевиков заняли монастырь в приграничном селе Горналь. Огневые позиции они оборудуют прямо на территории обители, а для доставки боеприпасов используют подземные ходы. Как рассказали священнослужители, нацисты грабят храмы, иконы и церковное имущество вывозят на подконтрольую территорию. Именно так действовали во время Великой Отечественной и немецкие захватчики. Исторические параллели — в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Наши бойцы заходят в разбитый храм в селе Мартыновка в курском приграничье. Здесь хозяйничали безбожники. Спецподразделение российских войск эвакуирует то, что уцелело. По храмам враг бьет прицельно.

«Это наша вера. Это наша Родина. Над каждым человеком там сверху смотрят, и будет какой-то суд», — уверен один из бойцов.

Наши представители в ООН факты осквернения храмов предоставили Совбезу.

«Украинские террористы грабили населенные пункты и устраивали настоящие погромы в местных церквях — разбивали иконы, уничтожали алтари и церковное убранство», — заявил заместитель постоянного представительства РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Бандеровцы сейчас действуют так же, как фашисты в годы Второй мировой. Нацисты методично грабили и музеи, и храмы «расово неполноценных народов». Церкви были местом для массовых казней. Вот записка Павла Судоплатова под грифом «совершенно секретно»: «Перед расправой немцы разбрасывали листовки, в которых предлагали населению не бежать в лес, оставаться на месте, а 10 апреля 1943-го оставшихся жителей в селе Борове немцы согнали в церковь и сожгли».

Наследники нацистов на Украине действуют в той же логике. Взялись за мощи православных святых в Киево-Печерской лавре. Так называемая «комиссия по инвентаризации» уже работает в Ближних и Дальних пещерах.

«Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры режим Зеленского начал задолго до этого, три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны. Кого теперь-то обокрали? Это они украинцев душу крадут», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Действия комиссаров по инвентаризации до деталей копируют «Аненербе» (в переводе — «наследие предков») — организации, которую создал рейхсфюрер Гиммлер. Цель была — доказать превосходство нордической расы. Работали и на территории СССР — вывозили реликвии.

«Православные святыни, впрочем, как и католические, как и буддийские, да как и святыни первобытных анимических культов, все это специалисты „Ананербы“ стремились забрать, привезти к себе в штаб-квартиру и исследовать», — рассказал Александр Макушин, историк, эксперт Российского военно-исторического общества.

Вот только нынешние киевские нацисты плохо знают историю, иначе бы помнили, что зондеркоманда в Киево-Печерской лавре уже была больше 80 лет назад.

«Фашистский генерал ходил по пещерам, он подходит и говорит — „Это что, мощи?“ И вот он открыл раку, сдернул одеяние, и там ручки, там же ручки. И он ударил со всех сил кулаком по этой руке. И вдруг из руки полилась кровь прямо на этого генерала. Испуг был у всех, то есть они просто все убежали», — рассказала Майя Пирогова, журналист, директор благотворительного фонда.

В советское время тоже были попытки исследовать феномен Киево-Печерских святых. На анализ брали мощи.

«И подтверждали, да, в этой маслянистой жидкости, или как мы называем „Святое Миро“, присутствует действительно жизнь. То, что происходит сейчас, это просто вандализм, кощунство, сказать по-церковному, это святотатство», — заявил протоиерей Игорь Баранецкий.

Не исключено: цель — выделить ДНК из мощей и попытаться доказать «украинское» происхождение святых. Хотя генетики на этот счет уже давно все изучили.

«В случае с восточнославянскими народами мы не видим такого сильного отличия в плане генофондов, они очень сильно похожи друг на друга. Здесь, скорее, правильно говорить про некий такой градиент или континуум между этими народами», — объяснил директор по науке медико-генетического центра Александр Ракитько.

А если доказать «украинство» святых не получится — всегда есть безотказный прием.

«Эта комиссия для того, чтобы сказать — да там ничего нет, там кости животных и так далее, их вообще надо выбрасывать, никакой ценности это не имеет, они какие-то там не мощи святых, какие-то московские попы все подменили и так далее», — отметил протоиерей Геннадий Шкиль.

Потому что каноническую православную церковь на Украине подменили на раскольническую. Ее идеология еще в годы Великой Отечественной описана на страницах газеты, которую издавал некто Степан Скрыпник — племянник Петлюры и будущий патриарх непризнанной автокефальной украинской церкви Мстислав.

«И сегодня освобожденные кровью и трудом немецкого воина из страшных оков 23-летней московско-еврейской азиатской неволи, мы, украинцы, с гордо поднятым челом поворачиваемся к новой Европе, к той Европе, которая появилась в гениальном видении великого европейца Адольфа Гитлера», — написано в статье.

Именно поэтому для преемников патриарха Мстислава, которые сегодня на Украине в статусе официальной церкви, мощи православных святых ничего не значат.