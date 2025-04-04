Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ.

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.

Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале 5-tv.ru. 

Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания. Танкисты-десантники работают как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой. Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении, а также вне прямой видимости.

По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-72Б3 уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ, а прямой наводкой разбирают укрепленные опорные пункты с укрывшимися в них украинскими боевиками.

Экипажи танков Т-72Б3 выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния более пяти километров было поражено укрытие националистов в опорном пункте, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ. После нескольких выстрелов опорный пункт был разобран. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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