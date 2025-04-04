Циниками рождаются: какие черты характера передаются по наследству

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Цинизм и доброжелательность могут передаваться по наследству

Циниками рождаются: какие черты характера передаются по наследству

Фото: 5-tv.ru

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Поведение человека складывается из множества взаимодействующих генетических факторов.

Такие черты характера, как цинизм, экстраверсия, доброжелательность, открытость опыту, нейротизм и добросовестность могут передаваться по наследству. Об этом Газете.ру рассказала биолог Екатерина Суркова.

«Генетика вносит существенный вклад. Наша ДНК несет информацию о строении белков, которые участвуют в различных биохимических реакциях в нашем организме и таким образом влияют на наше поведение. Химические реакции определяют метаболизм и действие таких ключевых „игроков“ наших эмоций и особенностей личности, как дофамин, серотонин, ГАМК и другие. От белков, закодированных в нашем геноме, зависит, как, когда, где и насколько эти вещества будут активны», — сказала она.

Существует исследование, с помощью которого можно определить, какие изменения и каких генов влияют на характер — GWAS. Информацию получают из геномов двух групп людей. Одни наделены определенной чертой — например, цинизмом, а другие лишены. Сравнивается последовательность нуклеотидов их ДНК. Все найденные отличия связывают с исследуемой особенностью характера.

«В недавнем исследовании, ученые из Йельской школы медицины, используя данные программы „Миллион ветеранов“, провели GWAS, чтобы выявить генетические вариации, связанные с каждой из „Большой пятерки“ личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, открытостью опыту, нейротизмом и добросовестностью. В результате ученые выявили 200 новых генетических вариантов, связанных с этими чертами личности», — рассказала эксперт.

Характер — сложное сочетание множества взаимодействующих генетических факторов, напомнила Суркова. Не стоит думать, что он складывается из одного или двух генов. Последние, соприкасаясь с окружающей средой и пережитом опытом, еще сильнее усложняют ситуацию.

Эксперт подчеркнула, что информацию о своих генетических предрасположенностях, связанных с особенностями характера, можно использовать для личностного развития и роста.

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