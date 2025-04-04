В НАТО усомнились в способности ВСУ начать «большое наступление»

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Генерал Каволи заявил о неспособности ВСУ перейти в большое наступление

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO; 5-tv.ru

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Россия, по мнению главкома альянса в Европе, может быстро нарастить силы.

Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщил главком НАТО Кристофер Каволи.

На слушаниях в профильном комитете сената США генерал подчеркнул, что Россия якобы, является «хронической угрозой» для Вашингтона. А украинский конфликт направлен на получение Москвой «гео-политического преимущества». Каволи вместе с тем отметил, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы и обладает преимуществами в географии и боевой готовности. А вот ВСУ к большому наступлению не готовы.

«Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины, в котором ВСУ расчистят каждый квадратный метр. Мы наблюдали за русскими. И заметили, что уровень их мастерства в некоторых технических областях очень высок. И становится только выше в условиях боевых действий», — сказал генерал.

Каволи также подчеркнул, что российские запасы снарядов вскоре могут превзойти западные арсеналы в ТРИ РАЗА. Генерал указал, что наша страна способна нарастить численность своих войск настолько быстро, насколько захочет.

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