Россия, по мнению главкома альянса в Европе, может быстро нарастить силы.

Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщил главком НАТО Кристофер Каволи.

На слушаниях в профильном комитете сената США генерал подчеркнул, что Россия якобы, является «хронической угрозой» для Вашингтона. А украинский конфликт направлен на получение Москвой «гео-политического преимущества». Каволи вместе с тем отметил, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы и обладает преимуществами в географии и боевой готовности. А вот ВСУ к большому наступлению не готовы.

«Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины, в котором ВСУ расчистят каждый квадратный метр. Мы наблюдали за русскими. И заметили, что уровень их мастерства в некоторых технических областях очень высок. И становится только выше в условиях боевых действий», — сказал генерал.

Каволи также подчеркнул, что российские запасы снарядов вскоре могут превзойти западные арсеналы в ТРИ РАЗА. Генерал указал, что наша страна способна нарастить численность своих войск настолько быстро, насколько захочет.