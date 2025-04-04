Будущее своими руками: в Екатеринбурге прошел чемпионат AtomSkills-2025

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В этом году соревнования прошли по 44 компетенциям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Екатеринбург стал эпицентром профессионального мастерства. Сегодня в столице Урала завершается чемпионат AtomSkills-2025 — ежегодное соревнование рабочих и инженерных профессий, которое организует госкорпорация «Росатом». Его задача — создать экосистему для подготовки кадров будущего, объединяя опытных специалистов, студентов и даже школьников.

В этом году мероприятие установило сразу несколько рекордов — по количеству участников и числу дисциплин. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Эти соревнования — как лига чемпионов. Только участники не мяч по полю ногами гоняют, а своими руками создают будущее. Лучшие команды первоклассных рабочих из России и мира выясняют, кто быстрее, изобретательнее и точнее в своем деле.

«Чемпионат „Росатома“ — уникальная площадка, где профессионалы соревнуются сразу по 44 компетенциям. Пока инженеры придумывают устройства, которые способны оптимизировать производства, строители показывают свое мастерство», — рассказал Солодков.

150 килограммов арматуры и кубометров бетона. Задача — смонтировать из этого сложный каркас будущего фундамента. Участникам из Бангладеш не привыкать — прилетели прямо со стройки первой в стране АЭС «Руппур». Проект станции разрабатывали в «Росатоме».

«Я был лучшим среди сварщиков на нашем объекте в Бангладеш, начальство оценило и отправило меня сюда, в Россию. Были сложности при выполнении задания, но в целом я справился», — рассказал участник соревнований по имени Абдусатар.

В соседней секции в это время плетут паутину из проводов и датчиков — за ограниченное время специалисты должны с нуля собрать и запрограммировать блок управления климатом.

«Конкретно это имитирует управление вентиляцией: либо вентиляцией в промышленном цеху, либо вентиляцией, которые сейчас ставятся в продвинутых домах с умной автоматикой, которая умеет регулировать потоки воздуха», — пояснил Алексей Градиец, эксперт соревнований.

И так на каждом участке. Конкурсное задание — это и проверка знаний, и решение конкретной инженерной задачи. Самые эффективные внедряют на производстве.

«Мы оптимизируем: уменьшаем количество движений, организацию рабочего пространства, повышаем безопасность и чтобы человек меньше, скажем так, работал физически», — рассказал эксперт соревнований Михаил Шамшурин.

Чемпионат, который начинался как отраслевые соревнования «Росатома», уже давно не ограничивается сферой энергетики. И притягивает специалистов из ведущих технологических держав. Ну кто, кроме китайцев, например, может соперничать с нашими математиками и программистами? Вот они и едут, как сами признаются — поучиться.

«У всех участников очень хороший уровень, они предлагают интересные решения. Нам интересно принимать участие в этом конкурсе, мы здесь, чтобы учиться и обмениваться опытом», — рассказал эксперт из Китая Вон До Мин.

Даже за право попасть на соревнования участникам приходится серьезно бороться. Ведь звание победителя атомскиллс — уже международный знак качества. В этом году на конкурс приехали две тысячи участников из России, Китая, Турции, Индии, ЮАР и стран СНГ.

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