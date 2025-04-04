«Не должны забывать»: освобождению главного города Словакии — 80 лет

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Красная армия сломила сопротивление вермахта в Братиславе 4 апреля 1945 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ровно 80 лет назад в этот день Красная армия сломила сопротивление вермахта в Братиславе и освободила ее от немецко-фашистских захватчиков. Войскам маршала Малиновского потребовалось всего два дня, чтобы изгнать нацистов из главного города Словакии. Советское командование стремилось избежать разрушения столицы. Благодарные граждане установили монумент освободителям на горе Славин.

«Думаю, вы и сами видите, как в Словакии заботятся о мемориалах павшим солдатам Красной армии. Все красиво, ухожено, чисто. В отличие, например, от чехов, здесь ни один мемориал не был разрушен. Государство тоже вносит свой вклад и старается очень бережно хранить память. Мы никогда не должны забывать, что 80 лет назад нас освободила русская армия. При освобождении Братиславы пало более семи тысяч красноармейцев. Забыть об этом было бы позором для всего нашего народа!» — заявил бывший депутат словацкого парламента Петер Марчек.

Он рассказывает, что местная молодежь воспитывается в истинном уважении к исторической памяти. Способствует этому старшее поколение, не позволяя общеевропейскому курсу повлиять на историческую правду.

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