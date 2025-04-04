«Оскар — это что?»: Гавриил Гордеев назвал лучших российских актеров

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 35 0

Гавриил Гордеев назвал Ивана Янковского и Милу Ершову лучшими актерами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Комик рад, что современный кинематограф раскрывает артистов в совершенно новых образах.

Комик Гавриил Гордеев озвучил корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Гипнозис» список актеров, которые, по его мнению, являются самыми лучшими. В их число вошли Иван Янковский, Мила Ершова, Ростислав Бершауэр и многие другие.

О Юре Борисове телеведущий говорить не стал. Вопросы о премии «Оскар» парировал шутками — мол, о таком мероприятии слышит впервые.

«"Оскар» — это что? «Золотой орел» знаю, «Нику» знаю. А «Оскар» — что это?» — спрашивал Гордеев.

 

По его мнению, в российском кинематографе есть место по-настоящему талантливым и интересным актерам. В качестве примера комик привел Ростислава Бершауэра — артиста, который довольно поздно начал свою карьеру, а потому пока не успел в полной мере раскрыться.

«Слушайте, огромное количество потрясающих актеров. Вот как минимум взять если сериал „Гипнозис“. Ростислав Бершауэр он просто раскрывается, а интрига его образа мало где может раскрыться. Я считаю, что он еще не до конца как бы замечен. На самом деле, молодых актеров еще очень много, правда. Можно сколько угодно называть», — сказал Гавриил.

К счастью, отметил Гордеев, современные сериалы позволяют артистам — в том числе уже состоявшимся — раскрываться в совершенно новых образах. Актер Юрий Стоянов — наглядный пример того, как нетипичная роль может перевернуть представление об артисте и раскрыть его сильные стороны.

«Потому что все привыкли, например, к Юрию Николаевичу Стоянову. Мы его знаем по старым каким-то передачам. А сериал „Мамонты“ раскрывает его в совершенно другом ключе», — заключил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гавр из Comedy Сlub станет отцом в пятый раз.

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