В секторе Газа за сутки погибли более 110 палестинцев

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Al Jazeera: в секторе Газа за сутки погибло не менее 112 палестинцев

В секторе Газа за сутки погибло не менее 112 палестинцев

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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С момента прекращения огня бомбардировкам подверглось около 600 объектов.

За сутки в секторе Газа из-за атак Израиля погибли 112 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«С рассвета израильская армия убила по меньшей мере 112 палестинцев в секторе Газа, 71 из них в городе Газа на севере, среди погибших — десятки детей, женщин и стариков», — информируют СМИ.

Уточняется, что с момента прекращения огня 18 марта из-за бомбардировок территорий анклава было поражено около 600 целей.

Сообщалось также, что армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем школам в секторе Газа, в которых укрывались палестинцы. В результате атаки погибло 33 человека, более 100 раненых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 гуманитарных добровольцев. Представители Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны попали под обстрел в районе Тель-аль-Султан города Рафах. Один из сотрудников PRCS пропал без вести.

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