Ложное чувство безопасности: раскрыта новая схема телефонного мошенничества

Жертва сама готова принести деньги аферистам.

Выявлена новая тактика мошенников. Теперь они стали уверять жертв, что им не нужно сообщать код из СМС. Об этом рассказали специалисты ВТБ и «Известиям».

«Во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют нарочито, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать „генерала ФСБ“. Далее звонок обрывается или клиент кладет трубку сам», — уточнили эксперты.

После этого на почту или по СМС приходит письмо, в котором человека предупреждают, что в его аккаунт, например, в госсервисе или в банке пытались войти с незнакомого устройства. И предлагается позвонить определенному номеру или сменить пароль по ссылке. Причем, они все очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи.

Однако, когда человек переходит по ссылке, то попадает на сайт злоумышленников, через которые аферисты получают данные от личного кабинета жертвы.

Если же обращается по телефону, то по другой линии его ждет мошенник. Он пугает и советует для защиты денег перевести их на безопасный счет. Таким образом, доверчивый человек сам передает средства, оформляет кредиты или отправляет сумму через курьера незнакомцам.

Специалисты предупредили, что мошенники могут уговорить жертву установить приложение Центрального банка и пойти к банкомату. Когда владелец прикладывает телефон к терминалу NFC, то происходит зачисление денег на карту, находящуюся в распоряжении преступников.

По словам экспертов, звонить в кредитную организацию нужно только по номеру, указанному на карте и официальном сайте.

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