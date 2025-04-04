«Я и есть Россия»: почему проект «Разгон» набирает популярность у школьников

Новый молодежный проект сейчас набирает популярность у студентов и школьников. «Разгон» — это не просто объединение. Благодаря платформе участники со всей страны могут пройти обучение по разным специальностям, пообщаться с профессионалами или взять у них интервью.

Всего в созданном по инициативе компании «Иннопрактика» «Разгоне» 11 направлений — от работы в медиа до сбора аэростата и его запуска в формате реалити-шоу. Среди проектов особенно популярна «Констелляция». Участники воссоздают важнейшие события. В том числе, вживаются в роли выдающихся личностей, чтобы понять логику решений и процессов. Одну из таких сцен увидел и корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Так теперь выглядят уроки истории во многих вузах страны. Студенты, как в театре, играют роли знаковых персонажей и путешествует по страницам прошлого. Вот, например, в Казанском Авиационном институте начинают понимать, почему Карл VII в 1429 году доверился Жанне Д’Арк, когда вся знать была против.

«Мне досталась роль короля. Достаточно интересно вживаться в новую роль и пробовать что-то новое», — сообщил Азат Шарафиев, студент третьего курса.

А это — Новосибирский университет экономики и управления. Рядом со студентами «интермодальные преподаватели» — помогают почувствовать на себе вес решений тех героев, чью роль примеряет молодежь.

«Даты, события, люди и полное погружение в историю. „Разгон Констелляции“ — это уникальный проект, позволяющий путешествовать в прошлое, объединив в себе историю и театр, что позволяет не только понять ход событий, но и мотивацию исторических деятелей», — рассказал корреспондент.

«Констеляции» потому, что так называют стечение обстоятельств, которыми часто исторические свершения и вызваны. Ну, а «Разгон», потому что проект призван объединить, увлечь и вдохновить молодых ребят со всей страны. В этом помогают актеры — студенты легендарного ГИТИСА.

«Цель как раз именно в этом, чтобы сюжет вызывал желание попробовать сделать это самим», — уточнил Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

Придумали это в компании «Иннопрактика», которая своими проектами, можно сказать, объединяет науку, современные технологии и бизнес. А еще помогает студентам не просто определиться с профессией, а найти себя.

«У „Иннопрактики“ есть ряд таких ценностных социокультурных треков, которые как раз позволяют нашим ребятам ощутить вот эту сопричастность с тем, что делает Россия, почувствовать, что я и есть Россия», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Авторы проекта точно почувствовали момент и угадали с формой — ролики только появились в сети на платформе «VK Видео», а уже больше миллиона просмотров.

«Если бы в то время, когда я учился в школе, у нас были еще и такие ролики, я был бы крайне благодарен», — отметил артист театра и кино, студент ГИТИС Георгий Сагиашвили.

«Разгон Констеляции» — только часть огромного сообщества: танцы, хоккей, карьера, космос, фольклор и многое другое. В «Разгон» уже включились сотни студентов из 45 регионов России.

Психологи, биологи, инженеры и даже космонавты — в проектах «Иннопрактики» своим опытом делятся лучшие эксперты страны. В «Разгоне Констелляции» это историки Российского военно-исторического общества.

На полное погружение в прошлое играет и тот факт, что героям ключевых событий зачастую было столько же лет, сколько и участникам проекта. Жанна Д’Арк освободила Орлеан в 18. Петр I основал Северную столицу в 30. Да и князь Владимир менял судьбу страны, можно сказать, в студенческом возрасте.

«Первая попытка создать реформу. Владимиру — 20 лет. Крещение Руси, 988 год, Владимиру 28 лет», — уточнил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов.

Вроде общеизвестный факт, но, главное, как всегда, детали, которые помогают понять суть эпохи, знаковых явлений прошлого. Ну, например, как повлияла бабушка князя Владимира на его эпохальный выбор христианства? И почему Петр I, когда закладывал Санкт-Петербург, потребовал себе топор именно из пальмы? Или даже как так вышло, что Жанна Д’Арк спасла Францию благодаря теще короля Карла VII?

Проект творческий и позволяет каждому вносить свой большой вклад в создание уникального контента, наполненного смыслом. Который в свою очередь помогает тем миллионам зрителей лучше понять историю, себя и Россию.