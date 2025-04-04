СК пообещал учесть все материалы в деле о крушении танкеров в Керченском проливе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Ряду фигурантов уже предъявлены обвинения.

Из-за крушения танкеров в Черном море проводятся экологические экспертизы

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В расследовании уголовного дела о крушении нефтяных танкеров в Черном море будут учтены все полученные материалы, в том числе технические и экологические экспертизы. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Уточняется, что дело расследуется по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

Из-за крушения нефтяных танкеров проводятся технические и экологические экспертизы, а также иные следственные действия. Нескольким фигурантам данного дела уже предъявлены обвинения.

«Все представленные материалы следствие тщательно изучит и приобщит к уголовному делу. Содержащиеся в них данные будут учтены при уголовно-правовой оценке произошедших событий», — говорится в сообщении.

Авария произошла 15 декабря 2024 года. Во время шторма два судна — «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» — получили повреждения и затонули. В результате крушения в акватории Черного моря произошел разлив нефти. Один моряк погиб, другие члены экипажей были доставлены в больницу с различными травмами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Анапе усилили меры по очистке пляжей после новых выбросов мазута.

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СК пообещал учесть все материалы в деле о крушении танкеров в Керченском проливе

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