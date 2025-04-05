«Никогда не думал»: Овечкин дал интервью после повтора рекорда Гретцки

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 747 0

Овечкин поблагодарил семью и команду после повтора рекорда Гретцки

Овечкин: никогда не думал, что смогу повторить рекорд Гретцки

Фото: Reuters/Geoff Burke

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На счету россиянина 894 шайбы за 1486 матчей.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Monumental Sports Network поделился эмоциями после повторения Рекорда Уэйна Гретцки.

«Никогда не думал, что смогу достичь этой отметки. Я всегда говорил, что в этом заслуга команды, партнеров, вас, ребята, очевидно, моей семьи, моей мамы, жены», — сказал Овечкин.

5 апреля Овечкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс». Капитан столичной команды повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Овечкин оформил дубль, забросил свою 894-ю шайбу. Чтобы превзойти канадца ему необходимо забить еще один гол. Впереди у «Вашингтон Кэпиталз» еще шесть матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Следущий — против «Айлендерс».

Овечкин расплакался, говоря о своей семье, которая пришла на матч, чтобы увидеть, как капитан «Кэпиталз» творит историю.

«Я люблю вас, <…> мама, Настя (супруга Овечкина — Прим.ред.), мои дети — очевидно, они тоже здесь, мой тесть <…> Это прекрасно. Спасибо за все, очень вас люблю», — сказал спортсмен.

«Никогда не думал, что смогу достичь этой отметки. Я всегда говорил, что в этом заслуга команды, моих партнеров, вас, ребята, очевидно, моей семьи, моей мамы, моей жены», — сказал Овечкин

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина назвала Овечкина большой ценностью для мирового хоккея.

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