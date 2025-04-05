На всех турникетах метро Москвы станет доступна оплата по биометрии

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 18 0

Сейчас по распознаванию лица действует бесплатная пересадка на часть транспорта.

На всех турникетах метро Москвы станет доступна оплата по биометрии

Фото: mos.ru

Уже в этом году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном транспорте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в планах на 2025–2026 годы — внедрение оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В результате этим способом оплаты смогут пользоваться до миллиона пассажиров диаметров ежедневно.

Осенью 2021 года оплата проезда по биометрии заработала в московском метро. В настоящее время этим способом можно оплатить проезд на МЦК, регулярном речном транспорте и Аэроэкспрессе. К системе подключены свыше тысячи турникетов.

Оплату по биометрии уже подключили свыше 400 тысяч человек. В будни ее пользователи совершают свыше 160 тысяч поездок.

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