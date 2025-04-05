Власть аромата: Telegraph призвала Макрона изучить парфюмерный этикет

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 39 0

Telegraph посоветовала Макрону перестать обливаться одеколоном

Власть аромата: Telegraph призвала Макрона изучить парфюмерный этикет

Фото: AP/ТАСС

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По свидетельствам помощников, французского лидера можно «учуять» задолго до того, как он войдет в комнату.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прочитать статью о том, как не мучить окружающих парфюмом. Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph, предоставив в распоряжение главы государства соответствующий материал.

«Правила по использованию ароматов, позволяющие не тяготить других людей (Макрон, возьмите на заметку)», — озаглавили свою публикацию представители издания.

Эффект от насмешливого тона названия был подкреплен авторами фотографией, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони морщится и старается отстраниться от лица Макрона.

Сама статья стала ответом на вышедшую недавно книгу «Трагедия Елисейского дворца», написанную политическим обозревателем Оливье Бомоном. Авторы сослались на заявления Бомона о том, что Макрон злоупотребляет одеколоном Eau Sauvage от Christian Dior, который он фактически сделал «атрибутом власти». Они также подчеркнули, что мужские духи лидер использует в «промышленных масштабах».

«Макрон, судя по всему, и дальше продолжит обливаться Eau Sauvage. И хотя он, возможно, пытается сделать смелое заявление о праве на монархическую власть при помощи своего парфюма, наиболее мощный эффект обычно имеет едва уловимый аромат», — подытожило издание.

Так или иначе, газета акцентировала внимание на том, что чувствительность к запахам — это индивидуальная особенность каждого человека, поэтому следует регулировать количество нанесенной на кожу жидкости.

Мужчинам, в том числе французскому лидеру, порекомендовали брызгать дважды на шею под ушами и, по желанию, один раз на предплечье. 

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