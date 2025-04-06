Американские сенаторы предлагают наказывать тех, кто покупает российскую «запрещенку» — нефть, газ и уран.

Упорство президента Украины Владимира Зеленского может иметь еще одно объяснение: у него есть покровители, в том числе в Вашингтоне, которые его руками стараются настроить президента США Дональда Трампа против России.

Неслучайно некие советники, по данным западных СМИ, отговаривают президента США от дальнейших прямых контактов с Кремлем и рекомендуют даже надавить. Мол, давайте сначала заставим русских согласиться на полное прекращение огня, а потом будем с ними разговаривать.

Что это за советчики из ближнего круга, не так-то сложно и вычислить. Это, например, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм*, внесенный у нас в список террористов и экстремистов. Он мало того, что однопартиец, он давний партнер Трампа по гольфу. Они играли вместе, когда тот еще не был президентом, продолжили, когда он заехал в Белый дом в первый раз, когда закончился его первый срок и когда начался второй. Они по-прежнему играют вместе.

И этот самый Грэм приготовил козырь для своего президента: пошлины в 500% против стран, которые покупают подсанкционные российские товары — нефть, газ, уран.

В Вашингтоне прекрасно знают принцип кнута и пряника. 500% — это и есть кнут, которым нам уже фактически помахали.

Хочется, конечно, спросить того же Грэма: если ваши предыдущие санкции не работают, то почему должны впечатлить новые? Да и сама идея, что основные покупатели российской «запрещенки» (нефти и газа. — Прим. ред.) Индия и Китай, отчего-то вдруг возьмут и испугаются, выглядит странно.

Возможно, тут расчет, что мы сами в случае явного давления со стороны США дадим резкий ответ, который сделает невозможным дальнейшее потепление. И тогда все те, кто наживается на украинском конфликте, как тот же Грэм, а он лоббист американской оборонки, продолжат ловить рыбку в мутной воде. Вот только прудик этот сжимается в размерах.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга