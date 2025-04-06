Штормовое предупреждение: Россию атакует мощный циклон

Метель в Санкт-Петербурге, гололед в Москве, буря в Сибири. Порывы ветра ломают деревья, а в нескольких регионах нарушено электроснабжение.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. С севера идет циклон, который днем 5 апреля закружил метелью по улицам Санкт-Петербурга. Видимость упала катастрофически. Было полное ощущение, что вернулась зима. Кто там что говорил про глобальное потепление?

До середины следующей недели в Северной столице по ночам до минус четырех градусов, по области до минус семи градусов. Синоптики предупреждают, что и в Москве резко снизится температура. В регионе ожидается сильный ветер, гололедица и мокрый снег, который может налипать на проводах и деревьях.

Настоящей ураган обрушился на Восточную Сибирь. Порывы ветра достигали 30 м/с. Сносило крыши домов, обломки разлетались повсюду. Есть пострадавшие и как минимум одна погибшая. По предварительным данным, пожилую женщину сдуло с балкона третьего этажа. Подробнее о происходящем в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Томошаускаса.