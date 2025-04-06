Штормовое предупреждение: Россию атакует мощный циклон
Центральную Россию атаковал мощный циклон
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Метель в Санкт-Петербурге, гололед в Москве, буря в Сибири. Порывы ветра ломают деревья, а в нескольких регионах нарушено электроснабжение.
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. С севера идет циклон, который днем 5 апреля закружил метелью по улицам Санкт-Петербурга. Видимость упала катастрофически. Было полное ощущение, что вернулась зима. Кто там что говорил про глобальное потепление?
До середины следующей недели в Северной столице по ночам до минус четырех градусов, по области до минус семи градусов. Синоптики предупреждают, что и в Москве резко снизится температура. В регионе ожидается сильный ветер, гололедица и мокрый снег, который может налипать на проводах и деревьях.
Настоящей ураган обрушился на Восточную Сибирь. Порывы ветра достигали 30 м/с. Сносило крыши домов, обломки разлетались повсюду. Есть пострадавшие и как минимум одна погибшая. По предварительным данным, пожилую женщину сдуло с балкона третьего этажа. Подробнее о происходящем в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Томошаускаса.
- 5 апр
- Жилые дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области
- 5 апр
- В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с
- 5 апр
- Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля
- 4 апр
- Плотная дымка: в Сочи из-за густого тумана нарушена работа аэропорта
- 4 апр
- Утепляться ли? Погода в Москве 4 апреля
- 3 апр
- Время для прогулки: какая погода ждет москвичей 3 апреля
- 2 апр
- Убирать зонтики рано: какая погода ожидает москвичей 2 апреля
- 31 мар
- Запасаемся зонтиками: какой день в Москве будет самым дождливым на этой неделе
- 31 мар
- Дыхание весны: погода в Москве 31 марта
- 30 мар
- «Наступает весна»: Вильфанд рассказал, когда россиянам ждать потепления
Читайте также
64%
Нашли ошибку?