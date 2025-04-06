Содержание пособия по «Семьеведению» будет оценено профильными структурами

В учебнике обнаружены ненаучные концепции. В Минпросвещения заявили, что книга не утверждена и не имеет официального статуса.

Кто и как пишет учебники для российских школ? Вопрос оказался неожиданно актуальным на фоне скандала вокруг «Семьеведения». Это новая дисциплина, которую изучают в старших классах на внеурочных занятиях, например, во время «разговоров о важном», но пока в рамках эксперимента.

Но вот в Москве был представлен некий учебник для 5–9 классов с идеей, что такое пособие должно стать обязательным для всех. И тут возникли вопросы и к авторам, и к содержанию. На обложке указаны два имени: Нина Останина и Ксения Мосунова. Первая — депутат Государственной Думы четырех созывов, глава профильного комитета по защите семьи. Вроде логично, но немного странно, как политик госпожа Останина известна яркими высказываниями, начинала она еще по партийной линии, потом защищала права шахтеров, потом аграриев, теперь на семьи перепрофилировалась. Но, допустим, по крайней мере законы она знает.

Но вот соавтор депутата — еще более интересная личность — Ксения Мосунова, трижды сменившая фамилию и супругов. Она — родолог, то есть сторонник теории, что жизненные проблемы обусловлены травматическими событиями, происходившими с предками. И эти «родовые программы», якобы, управляют жизнью человека. Это не наука, это, мягко скажем, эзотерика.

«Человек, у которого раскулачили деда, конечно, у него остался страх высунуться, мало ли за что государство накажет. Если в роду были все бедными, конечно это накладывает на нас определенный отпечаток», — заявляет в социальных сетях Мосунова.

Соответственно, родологи берутся все эти проблемы исправить за отдельную плату. У Мосуновой свой «Институт», где курсы стоят от 35 до 350 тысяч рублей. В соцсетях она демонстрирует дома, машины, предметы роскоши, успешный успех. В общем, классическое инфоцыганство. В учебнике по «Семьеведению» родология, конечно, прописана, уже в первом разделе.

«Важным является тот факт, что сильные эмоции, чувства, возможности и проблемы, уходящие в глубину веков, могут быть унаследованы через духовные, психологические, социальные механизмы», — написано в печатных материалах новой дисциплины.

То есть ученикам средней школы уже закладывают в голову всю эту ахинею про родовые программы, травмы предков и так далее. Что это дает Мосуновой? Как минимум признание на уровне государства ее псевдонаучной теории, как максимум — потенциальных новых клиентов, ведь школьники подрастут, у них появятся проблемы, которые «на роду написаны». А кто поможет? Ксения Александровна и ее ученики.

Также выяснилось, что, кроме родолога Мосуновой, в числе авторов «Семьеведения» значатся коуч Юрий Мурадян, продюсер школы осознанности Елена Реунова и преподавательница этой же осознанности Марина Тушевская, последние заполняют интернет роликами в духе «Во всем виноват ретроградный Меркурий». К счастью, такое учебное пособие вызвало недоумение в обеих палатах парламента.

«Те люди, которые официально пропагандируют в интернете эзотерику и лженаучные теории за деньги, пишут учебник для школьников, вопрос возник: нужно ли привлекать такого рода специалистов для написания учебников?» — делает вывод председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

После скандала выяснилось, что книжка, представленная как учебник, и не учебник вовсе, поскольку она не прошла еще проверку в Министерстве просвещения. Более того, нет никакого указа или распоряжения вводить обязательное «Семьеведение» с пятого класса. В общем, скандал сейчас всеми силами пытаются замять. Но звоночек тревожный, раз инфоцыгане полезли в школьное образование, будьте уверены — они попытаются там закрепиться.

Семья и без того испытывает давление со стороны так называемых «либеральных» ценностей, распространение которых на уровне государства у нас пресекается. Но искусителей от этого меньше не становится.